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Китай выступает против повышения США ввозных пошлин и примет ответные меры

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Китай выступает против введения Соединенными Штатами тарифов на импортируемые китайские товары и примет ответные меры, заявил представитель министерства коммерции КНР.

"Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты своих собственных прав и интересов", - говорится в распространенном министерством заявлении.

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В нем отмечается, что "такой подход игнорирует баланс интересов, достигнутый в ходе многосторонних торговых переговоров на протяжении многих лет".

"Это типичная практика одностороннего запугивания (...). В торговых войнах нет победителей, и у протекционизма нет выхода ", - подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, история доказала, что повышение тарифов не решит собственных проблем Соединенных Штатов.

"Это не только нанесет ущерб их собственным интересам, но и поставит под угрозу глобальное экономическое развитие и стабильность производства и цепочки поставок", - отмечает Минкоммерции.

Китай призывает США "немедленно отменить односторонние тарифные меры и надлежащим образом урегулировать разногласия путем равноправного диалога с торговыми партнерами".

Как подтвердила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, президент США Дональд Трамп вводит 34-процентный ответный тариф на весь китайский импорт, в результате суммарная пошлина на ввозимые китайские товары достигнет 54%.

Ранее Трамп ввел тариф в 20% на ввозимые из Китая товары, чтобы стимулировать Пекин ограничить поставки фентанила в Соединенные Штаты, отмечает телеканал.

В 2024 году Соединенные Штаты импортировали товаров из Китая на сумму 439 миллиардов долларов, что является вторым по величине источником импорта после Мексики.

Дональд Трамп Китай США
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