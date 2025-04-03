Канада, Британия, Австралия, страны ЕС отреагировали на введенные Трампом пошлины

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ответные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, фундаментально изменят международную торговую систему и пообещал бороться с ними с помощью контрмер.

"Президент Трамп только что объявил о мерах, которые фундаментально изменят международную торговую систему", - цитируют Карни канадские СМИ.

"Мы собираемся бороться с этими пошлинами с помощью контрмер. Мы собираемся защитить наших работников", - заявил он.

По его словам, США дали понять, что могут ввести пошлины на фармацевтические препараты, древесину и полупроводники.

Премьер Канады добавил, что правительству "будет что сказать" после участия в серии встреч с ключевыми заинтересованными сторонами сегодня вечером и завтра.

Тем временем министр торговли и предпринимательства Великобритании Джонатан Рейнольдс сообщил, что Соединенное королевство продолжит добиваться заключения торговой сделки с США.

"США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход заключается в том, чтобы сохранять спокойствие и приверженность выполнению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - заявил он The Telegraph.

Министр добавил, что у Лондона "есть целый ряд инструментов, и мы будем действовать без колебаний".

"Никто не хочет торговой войны, и мы по-прежнему намерены заключить сделку. (...) Правительство сделает все необходимое для защиты национальных интересов Великобритании", - сказал Рейнольдс.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, что Ирландия будет сотрудничать с Европейским союзом, чтобы выйти на "путь переговоров с США, чтобы ограничить ущерб от этих пошлин".

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен считает, что от введенных пошлин никто не выиграет.

"Европа будет едина. Европа даст решительные и пропорциональные ответы", - сообщил он в социальных сетях.

Между тем премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала пошлины, введенные Трампом, "неправильными". По ее мнению, они не принесут пользы США.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы работать над достижением соглашения с США, с целью избежать торговой войны, которая неизбежно ослабила бы Запад в пользу других глобальных игроков", - заявила Мелони.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил: "Испания будет защищать свои компании и работников и продолжит стремиться к открытому миру".

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсетях, что "дружба означает партнерство", а "партнерство означает действительно взаимные тарифы".

"Необходимы адекватные решения", - отметил он.

Министр торговли и промышленности Норвегии Сесили Мирсет заявила норвежской государственной телекомпании NRK, что пока проводится анализ последствий введенных пошлин.

"Очевидно, что это серьезно для мировой экономики и критически важно для Норвегии. (...) Это серьезный день, и сейчас нам нужно получить общее представление о том, что это на самом деле означает для Норвегии", - сказала Мирсет.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в социальных сетях, что его страна "будет продолжать выступать за свободную торговлю и международное сотрудничество".

"Свободное предпринимательство и конкуренция заложили основы успеха Запада. (...) Вот почему я глубоко сожалею о том пути, на который встали США, стремясь ограничить торговлю более высокими тарифами", - сказал он.

Между тем премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил во время пресс-конференции, что пошлины Трампа не являются неожиданными, но они абсолютно "необоснованны".

"Президент Трамп упомянул об ответных тарифах. Ответный тариф был бы нулевым, а не 10%. Тарифы администрации не основаны на логике и противоречат принципам партнерства между нашими странами. Это не дружеский поступок", - сказал он.

Министр торговли Новой Зеландии Тодд Макклай заявил, что введение США пошлин окажет влияние на новозеландских экспортеров, некоторые из которых могут обратить внимание на другие рынки.

По его словам, Новая Зеландия не собирается вводить ответные пошлины в отношении США.

"Это привело бы к росту цен для новозеландских потребителей, и это привело бы к инфляции", - отметил он.

Премьер-министр Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ответить на тарифы, введенные Трампом, в четверг в 14:00 (23:00 по Москве).

Президент Дональд Трамп объявил в среду о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США.