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Новак заявил, что решение ОПЕК+ увеличить добычу с апреля было самостоятельным

Призывы Трампа снизить цены на нефть на это решение не повлияли, отметил вице-премьер РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ начать частичное восстановление с апреля было принято ввиду начала сезонного роста спроса, призывы американского президента Дональда Трампа о снижении цен на решение не влияли, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он также отметил, что поскольку решение фактически было принято еще в декабре, а в начале марта лишь подтверждено, это несильно отразилось на ценах на нефть. "Мне кажется, волатильности нет такой, которая могла бы быть, потому что графики частичного восстановления добычи были приняты давно, еще в декабре, рынок это учитывал", - сказал вице-премьер.

"Это (решение о повышении - ИФ) связано в первую очередь с тем, что это можно делать только в период повышенного спроса, а у нас наступает весенне-летний период роста спроса по мере восстановления автомобильных перевозок, поэтому есть возможность (восстанавливать - ИФ)", - пояснил Новак.

"Все-таки добровольные решения они все равно носили срочный характер - когда-то надо восстанавливать. И видите, что цена не сильно волатильна", - добавил он.

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Отвечая на вопрос, повлияли ли на решение ОПЕК+ призывы Трампа к Саудовской Аравии и ОПЕК снизить цены или нарушение Казахстаном обязательств по добыче, Новак подчеркнул, что это было "чисто решение ОПЕК+".

"Мы рассматривали это и ранее, начало восстановления должно было быть еще в прошлом году, несколько раз переносилось. Нет, это чисто решения стран, входящих в ОПЕК+", - заявил он.

Новак напомнил также, что у ОПЕК+ есть возможность как сокращать, так и увеличивать добычу. "В данном случае есть целесообразность (повышенный спрос) частично восстанавливать. Но (..) мы будем мониторить, если будет на рынке дисбаланс, мы всегда можем отыграть в другую сторону", - сказал он.

Комментируя перспективы изменения решения до апреля, Новак отметил, что решение нужно принимать как минимум за месяц, потому что уже номинируются апрельские объемы производства и экспорта.

Он не стал комментировать невыполнение обязательств Казахстаном и потенциальное "расшатывание дисциплины внутри альянса", отметив, что ОПЕК+ "исходит из того, что все должны исполнять свои обязательства в полном объеме, а вклад каждого должен быть пропорционально одинаков, как это принято с существующими квотами".

Новак также заметил, что в недавнем решении "добровольцев" ОПЕК+ есть рекомендация странам, допустившим нарушения по объемам добычи, подумать о возможности компенсировать их ранее, чем предусмотрено графиками.

Восемь стран ОПЕК+ дополнительно к своим квотам снижают добычу еще на 2,2 млн б/с. В декабре было принято решение о начале ежемесячного восстановлении с апреля до сентября 2026 года (примерно по 130-140 тыс. б/с в месяц). Соответствующее решение представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана подтвердили 3 марта.

Александр Новак Казахстан ОПЕК+ Дональд Трамп США
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