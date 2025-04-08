Маск лично просил Трампа пересмотреть введение новых пошлин

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), бизнесмен Илон Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть его тарифную политику, сообщает Washington Post.

"В минувшие выходные, когда Илон Маск обрушил шквал постов в социальных сетях с критикой одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный тарифный план президента Дональда Трампа, Маск (...) лично обратился к Трампу", - говорится в статье.

Два источника издания подтвердили, что Маск обращался к Трампу напрямую. Однако, по их словам, попытка Маска пока не увенчалась успехом.

Как отметили собеседники газеты, лидеры бизнеса и технологий, поддержавшие кандидатуру Трампа, были ошеломлены решением президента ввести такие высокие пошлины и в равной степени разочарованы тем, что они не смогли оказать большего влияния на политику.

В субботу Маск подверг критике чиновника администрации, который сыграл ключевую роль в разработке тарифных планов, торгового советника Белого дома Питера Наварро.

"Докторская степень по экономике в Гарварде - это плохо, а не хорошо", - написал Маск в соцсети X.

Ранее он выразил надежду, что Европа и США смогут прийти к нулевым тарифам в торговле.

"Я надеюсь, что, в конце концов, все согласятся с тем, что и Европа, и Соединенные Штаты должны, на мой взгляд, в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", - цитирует телеканал CNN выступление Маска по видеосвязи на конгрессе партии "Лига" во Флоренции, организованном итальянским вице-премьером Маттео Сальвини.

2 апреля Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнёров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединённых Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%.

В понедельник президент США сообщил, что американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары.

"Если Китай не откажется от увеличения своих пошлин (...) на 34% к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, то США введут дополнительные 50-процентные пошлины в отношении Китая", - написал он в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что такие пошлины вступят в силу 9 апреля.