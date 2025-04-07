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Президент Мексики не исключила ответных пошлин в отношении США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в понедельник заявила, что ответных мер в отношении США после введенных Вашингтоном пошлин исключать нельзя, но Мехико хотело бы избежать этого.

"Больше всего мы бы хотели избежать введения ответных пошлин. Мы не будем их исключать, но мы бы предпочли продолжить (решение этого вопроса - ИФ) путем переговоров", - приводят западные СМИ слова Шейнбаум.

По ее словам, министр экономики Мексики Марсело Эбрард будет обсуждать эту ситуацию с американской стороной на встречах в Вашингтоне.

Американские СМИ напоминают, что после инаугурации президент США Дональд Трамп объявил, что введет пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики, однако вскоре принял решение приостановить те меры, которые касаются продукции, попадающей под соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой от 2020 года.

Кроме того, в отношении Мексики действуют пошлины в 25% на автомобили, импортируемые в США.


Мексика США
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