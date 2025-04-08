Торговые войны угрожают капиталовложениям в США на сумму почти $2 трлн

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Международные и американские компании пообещали инвестировать в США в общей сложности около $1,9 трлн с момента избрания Дональда Трампа президентом, однако эти планы могут оказаться под угрозой из-за эскалации напряженности во внешнеторговой сфере, пишет Financial Times.

Одна Apple Inc. анонсировала инвестиции в американскую экономику на сумму $500 млрд в ближайшие четыре года. Порядка $100 млрд намерена вложить японская SoftBank, еще столько же - тайваньский производитель микрочипов TSMC. Французская логистическая компания CMA CGM пообещала инвестировать $20 млрд, автопроизводитель Stellantis - $5 млрд.

Существенная часть запланированных капиталовложений приходится на компании с обширными глобальными цепочками поставок, которые могут пострадать от высоких импортных пошлин, введенных Трампом, отмечает FT.

"Тот уровень неопределенности, который он (Трамп - ИФ) внес в мировую торговую систему, означает, что долгосрочные инвестиции стали всеобщей проблемой. Это явно сделает США менее привлекательным местом для инвестиций", - сказала доцент Дартмутского колледжа Тереза Форт.

После того, как Трамп анонсировал 20%-ную пошлину на импорт из ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить все инвестиционные проекты в США.

"Какой мы пошлем сигнал, если ведущие европейские игроки будут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику, когда США наносят по нам удар?" - сказал Макрон на встрече с представителями экспортных отраслей и руководителями предприятий.

Японский премьер Сигэру Исиба в ходе телефонного разговора с Трампом "выразил серьезные опасения, что американские тарифы могут ослабить инвестиционные возможности японских компаний".

Некоторые аналитики, напротив, полагают, что протекционистская политика Белого дома может ускорить инвестиции в производственные мощности на территории США. По оценкам Capgemini Research Institute, американские компании в ближайшие три года вложат $1,1 трлн в расширение производства в Штатах вместо $750 млрд, ожидавшихся ранее.

Однако вице-президент аналитического центра Cato Institute Скотт Линсиком отметил, что пошлины приведут к падению корпоративных прибылей, повышению производственных издержек и замедлению роста американской экономики, что негативно скажется на инвестициях.

"Те, кто планировал использовать обещания инвестиций для того, чтобы добиться снижения пошлин или вовсе избежать их, оказались неправы, - сказал Линсиком. - Объявленные пошлины нельзя рассматривать в качестве систематического плана по стимулированию долгосрочных инвестиций".

Stellantis, выпускающая популярные в США внедорожники Jeep и пикапы Ram, уже отправила в неоплачиваемый отпуск 900 работников пяти американских заводов и временно приостановила производство машин в Канаде и Мексике на фоне вводимых пошлин.

Южнокорейская Hyundai обещала инвестировать $21 млрд за три года в увеличение производства машин в США, создав 100 тыс. новых рабочих мест. Несмотря на это, Трамп обложил все импортируемые в Штаты машины пошлинами в 25% и дополнительно ввел 25%-ную пошлину на весь импорт из Южной Кореи.