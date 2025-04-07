Президент США исключил отсрочку введения пошлин

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил в понедельник, что не собирается откладывать введение ответных пошлин в отношении торговых партнеров.

"Нет, я не рассматриваю это", - сказал он в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Трамп выразил готовность к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены пошлин. "Мы готовы к переговорам по справедливым сделкам", - заявил американский лидер.

В частности, он отметил, что "мы будем говорить с Китаем".

Трамп предупредил, что ему важно, чтобы эти соглашения были выгодны Соединенных Штатов. "Для нас важен принцип "Америка прежде всего"", - сказал он.

Ранее в понедельник некоторые западные СМИ сообщили, что Вашингтон собирается отложить введение пошлин на 90 дней. Позже в Белом доме заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.