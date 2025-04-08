Выручка медиакомпаний США сократится из-за падения расходов на рекламу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ведущие игроки американской медиаиндустрии почувствуют на себе негативные последствия торговых войн, поскольку они приведут к сокращению расходов на рекламу, полагает команда аналитиков Citi Research под руководством Джейсона Базинета.

Компании, сильно зависящие от рекламных доходов, могут зафиксировать сокращение выручки на 4% в 2025 году, по оценкам Citi. Те, кто меньше зависит от рекламы, снизят выручку на 1-2%.

"Мы считаем, что влияние пошлин на американские медиакомпании будет выражаться в трех аспектах. Во-первых, это прямое влияние на расходы на личное потребление (PCE) и бюджеты на рекламу, поскольку потребители и компании будут приспосабливаться к тарифам. Во-вторых, косвенное влияние на PCE за счет снижения благосостояния потребителей. В-третьих, маркетинговые отделы обычно тратят на рекламу меньше в периоды замедления экономики и рецессии", - говорится в записке аналитиков Citi для клиентов.

По их оценкам, самое сильное влияние почувствуют такие компании как AppLovin Corp., занимающаяся рекламой в мобильных приложениях, и Lamar Advertising Co., размещающая рекламу на билбордах.

В четвертом квартале прошлого года около 75% выручки AppLovin пришлось на рекламу, а для Lamar показатель составляет около 100%. После объявления новых импортных пошлин на прошлой неделе акции AppLovin упали на 20%, Lamar - на 10%.

Последствия для компаний с более диверсифицированными источниками доходов, включая Netflix Inc., Walt Disney Co. и Spotify Technology, будут более мягкими - их выручка снизится примерно на 2%, прогнозируют эксперты.

В самом оптимистичном сценарии рост пошлин заставит компании активно переносить производство в США, что смягчит падение рекламных расходов, однако в краткосрочной перспективе такой сценарий представляется маловероятным, говорится в отчете Citi.