Лукашенко считает действия Трампа в экономике алогичными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко призвал не торопиться с выводами относительно экономической политики американского лидера Дональда Трампа, для Белоруссии и России, по его мнению, это не настолько актуально, как для других игроков; он также заявил, что считает действия Трампа в экономике алогичными.

"Мы с (президентом РФ - ИФ) Владимиром Владимировичем (Путиным - ИФ) разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим (действиями Трампа - ИФ). Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить", - сказал Лукашенко в интервью МТРК "МИР" во вторник. Фрагмент приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

США, конечно, мощная страна, отметил Лукашенко, "около 25%-30% производства по валу", но ведь торговую войну объявили 75% стран по ВВП (Японии, ЕС и т.д.).

"Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает - резковато взял. Наверное, надо (если это нужно) посчитать сначала, а потом где-то и отступить", - сказал Лукашенко.

Белоруссии и России в этом смысле, по его словам, переживать не о чем. "Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, выстояли. И если будем этим путем идти, не будем верить на слово (вы нам 30 дней тишины дайте на фронте, вы нам-то дайте, а взамен ничего - так о чем разговор может быть). Мы не хотим в очередной раз быть обманутыми", - заявил он.

По его мнению, с точки зрения экономики, решение Трампа выглядит алогично. С другой стороны, считает он, надо подождать. "Посмотрим, что из этого получится. Пока нам надо усиливать свое", - заявил Лукашенко.