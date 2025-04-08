Поиск

Лукашенко считает действия Трампа в экономике алогичными

Лукашенко считает действия Трампа в экономике алогичными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко призвал не торопиться с выводами относительно экономической политики американского лидера Дональда Трампа, для Белоруссии и России, по его мнению, это не настолько актуально, как для других игроков; он также заявил, что считает действия Трампа в экономике алогичными.

"Мы с (президентом РФ - ИФ) Владимиром Владимировичем (Путиным - ИФ) разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим (действиями Трампа - ИФ). Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить", - сказал Лукашенко в интервью МТРК "МИР" во вторник. Фрагмент приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

США, конечно, мощная страна, отметил Лукашенко, "около 25%-30% производства по валу", но ведь торговую войну объявили 75% стран по ВВП (Японии, ЕС и т.д.).

"Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает - резковато взял. Наверное, надо (если это нужно) посчитать сначала, а потом где-то и отступить", - сказал Лукашенко.

Белоруссии и России в этом смысле, по его словам, переживать не о чем. "Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, выстояли. И если будем этим путем идти, не будем верить на слово (вы нам 30 дней тишины дайте на фронте, вы нам-то дайте, а взамен ничего - так о чем разговор может быть). Мы не хотим в очередной раз быть обманутыми", - заявил он.

По его мнению, с точки зрения экономики, решение Трампа выглядит алогично. С другой стороны, считает он, надо подождать. "Посмотрим, что из этого получится. Пока нам надо усиливать свое", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко США Белоруссия Владимир Путин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экипаж корабля "Союз МС-27" перешел на борт МКС

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

МИД РФ отметил, что договор с Ираном не предусматривает военного союза и оказания военной помощи

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

Представители Роскосмоса и NASA обсудили сотрудничество после завершения проекта МКС

Российско-американский экипаж "Союза МС-27" стартовал к МКС с Байконура

Российско-американский экипаж "Союза МС-27" стартовал к МКС с Байконура

Brent подорожала до $65,05 за баррель

Более 126 тыс. кв. метров завалов обследовали спасатели МЧС РФ в Мьянме

Что случилось этой ночью: вторник, 8 апреля

Маск лично просил Трампа пересмотреть введение новых пошлин

Маск лично просил Трампа пересмотреть введение новых пошлин
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6145 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });