Акции Европы резко снизились, Stoxx Europe 600 закрылся на минимуме с января 2024 г.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки продолжили падение в понедельник, а сводный индекс крупнейших компаний Европы завершил торги на минимуме с января 2024 года.

Индикатор Stoxx Europe 600 опустился на 4,5% - до 474,01 пункта. За минувшую неделю индекс потерял 8,3%, что стало худшим падением с марта 2020 года.

Британский FTSE 100 снизился на 4,38%, германский DAX - на 4,13%, французский CAC 40 - на 4,78%, итальянский FTSE MIB - на 5,18%, испанский IBEX 35 - на 5,12%.

Обвал мировых фондовых рынков спровоцировало введение президентом США Дональдом Трампом новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров страны. Это вызвало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

Власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США в качестве ответной меры на действия Вашингтона. Трамп в понедельник заявил, что, если Пекин не откажется от этих планов до вторника, в отношении китайского импорта будут введены новые пошлины в размере 50%.

Данные статистического управления Европейского союза (Eurostat), опубликованные в понедельник, показали увеличение розничных продаж в еврозоне в феврале на 0,3% относительно предыдущего месяца. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их повышение на 0,5%.

Объем промышленного производства в Германии в феврале уменьшился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали его снижения на 1,1%, по данным Trading Economics.

Акции германской оборонной компании Rheinmetal падали на 27%, после чего торги ими были приостановлены. После возобновления торгов бумаги завершили сессию скромным снижением на 2,5%.

Бумаги другого германского оборонного подрядчика - Hensoldt - подешевели на 2,3%, французской Thales - на 4,3%, итальянской Leonardo - на 3,3%, шведской Saab - на 2,6%.

Рыночная стоимость британской машиностроительной компании Rolls-Royce опустилась на 3,5%, германской промышленной группы Thyssenkrupp - на 3,3%.

Капитализация Shell упала на 4,5%. Компания ожидает более слабых, чем прогнозировалось ранее, производственных показателей в газовом подразделении (Integrated Gas) в первом квартале 2025 года из-за внеплановых технических работ на ряде проектов, в том числе в Австралии.

Бумаги BP Plc потеряли в цене 5,9%, TotalEnergies - 5,2%, Eni - 7,7%, Repsol - 6,9%.

Акции всех компаний, входящих в расчет французского индекса CAC 40, закрылись в минусе. Лидерами падения стали бумаги Veolia Environnement (-8,1%), SAFRAN (-7,8%), Air Liquide (-7,3%), Airbus SE (-6,9%) и Michelin (-6,5%).

В германском DAX в плюсе завершили торги две компании: Qiagen (+2,3%) и Commerzbank (+0,8%). Самое резкое снижение зафиксировали бумаги страховых компаний Hannover Rueck (-7,5%) и Munich Re (-7%).