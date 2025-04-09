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Выручка iFly после сдачи в аренду трех Airbus "Аэрофлоту" выросла в 3 раза

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания iFly, сдавшая "Аэрофлоту" в "мокрый" лизинг (то есть в аренду вместе с экипажем) три Airbus A330, нарастила выручку в I квартале 2025 года в 3 раза в годовом исчислении, до более 2 млрд рублей, говорится в финансовой отчетности перевозчика.

По итогам 2025 года компания рассчитывает выйти на выручку в 10 млрд рублей, сказано в документе. За 2024 год показатель составил 7,5 млрд рублей (рост г/г в 2,7 раза).

"Мокрый" лизинг воздушных судов для использования на внутренних рейсах был узаконен в сентябре 2024 года. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости (например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов), арендодателям - помимо потока арендных платежей, дает возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда.

О сделке между "Аэрофлотом" и iFly стало известно в конце 2024 года, она стала первой на российском рынке (и пока остается единственной). Арендованные самолеты "Аэрофлот" поставил на дальневосточные направления, первый рейс был запущен 15 декабря. Согласно отчету iFly, договор был заключен сначала до конца марта, затем был подписан "долгосрочный" документ. Это позволит иметь "постоянный, не зависящий от сезонности, высокий налет, стабилизирует в будущем показатели выручки и окажет положительное влияние на финансовое состояние", ожидают в iFly.

Всего у iFly шесть широкофюзеляжных A330, все они имеют двойную регистрацию, что не позволяет использовать их на зарубежных рейсах с учетом санкционных рисков.

iFly базируется во "Внуково". По данным отчетности, на конец 2024 года компания контролировалась одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным (56%), вторым крупнейшим совладельцем было АО "Компания "Юнокс" Виталия Ванцева (30%), 14% находились на балансе самой авиакомпании. В январе "Юнокс" продал весь свой пакет Павлу Власову. Чистый убыток iFly в прошлом году сократился на 44%, составив 2,9 млрд рублей, заемных средств почти не было.

Airbus TEZ Tour iFly Аэрофлот Юнокс Внуково
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