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Авиакомпании смогут брать самолеты в "мокрый" лизинг за границей при согласовании с ФСБ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минтранс будет выдавать российским авиакомпаниям разрешения на оформление договоров "мокрого" лизинга самолетов с иностранными перевозчиками при согласовании с Федеральной службой безопасности и Минэкономразвития, сказано в проекте правил выдачи таких разрешений.

Согласно проекту (опубликован на портале regulation.gov.ru), заявление на получение разрешения авиакомпания должна подать в Минтранс. Тот в течение пяти рабочих дней должен проверить его и при отсутствии замечаний направить в ФСБ и Минэкономразвития. Срок рассмотрения заявления этими ведомствами должен быть в пределах 10 рабочих дней.

При несогласовании заявления со стороны ФСБ и Минэкономразвития Минтранс будет отказывать заявителям в выдаче разрешения на договора "мокрого" лизинга, при согласовании либо непредставлении позиций в течение 10 рабочих дней - разрешения будут оформляться.

Публичное обсуждение проекта правил продлится до 16 июня.

Закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть брать их в так называемый "мокрый" лизинг, президент Владимир Путин подписал в апреле. В сентябре 2024 года был разрешен "мокрый" лизинг только между отечественными авиакомпаниями и только для внутренних рейсов. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда.

Первую такую сделку в конце 2024 года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly. С инициативой распространить "мокрый" лизинг и на внешние рынки выступал также "Аэрофлот". Это позволило бы российским перевозчикам арендовать лайнеры у иностранных компаний, пояснял гендиректор группы Сергей Александровский. В Минтрансе вскоре заявили о подготовке соответствующего законопроекта.

По прогнозу Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров. Как пояснял руководитель ведомства Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Потенциал роста перевозок, отмечал он, - в развитии механизма "мокрого" лизинга.

Аэрофлот Минтранс Минэкономразвития ФСБ Росавиация Дмитрий Ядров
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