ОТП банк может направить на финальные дивиденды за 2024 год 5,1 млрд рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ОТП банка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,018 рубля на одну акцию, сообщила кредитная организация.

Годовое собрание акционеров банка пройдет 30 апреля.

Уставный капитал ОТП банка составляет почти 2,8 млрд рублей, он состоит из 279,8 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, на выплату финальных дивидендов за 2024 год может быть направлено 5,1 млрд рублей.

ОТП банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты на 57,5% - до 33,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года направлено 4,4 млрд рублей.

OTP Group в отчете за 2024 год отмечала, что продолжает получать дивиденды от российского ОТП банка. С сентября 2023 года выплаты на 41,8 млрд рублей были одобрены Банком России (в том числе 4,7 млрд рублей в IV квартале 2024 года).

ОТП банк, российская "дочка" венгерской OTP Group, по итогам 2024 года занимал 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".