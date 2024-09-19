Акционеры ОТП банка утвердили выплату за I полугодие почти 10 млрд рублей дивидендов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ОТП банка на внеочередном собрании одобрили решение направить на выплату дивидендов за I полугодие 2024 года 0,035 рубля на акцию, сообщил банк.

Уставный капитал ОТП банк составляет почти 2,8 млрд рублей, он состоит из 279,8 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля.

Таким образом, на выплату дивидендов за I полугодие 2024 года будет направлено 9,793 млрд рублей.

Дивиденды планируется выплатить за счет прибыли, полученной в январе-июне текущего года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 29 сентября 2024 года.

ОТП банк в I полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 46% - до 14,6 млрд рублей.

Материнской компанией ОТП банка является венгерская OTP Group. Ранее группа сообщала, что Банк России разрешил дальнейшую выплату российской "дочкой" дивидендов.

ОТП банк направил на выплату дивидендов за I квартал 2024 года 3,6 млрд рублей (0,013 рубля на одну акцию).

По итогам II квартала 2024 года ОТП банк занимал 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".