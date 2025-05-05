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ОТП банк направит на выплату финальных дивидендов за 2024 год 5,1 млрд руб.

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ОТП банка приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 0,018 рубля на одну акцию, говорится в сообщении кредитной организации.

На выплату финальных дивидендов будет направлено 5,129 млрд рублей.

ОТП банк ранее направил на выплату дивидендов по результатам I квартала, I полугодия и 9 месяцев совокупно 11,692 млрд рублей.

Таким образом, всего на выплату промежуточных и финальных дивидендов за 2024 год направлено 16,821 млрд рублей, или почти 50% чистой прибыли за отчетный год (33,643 млрд рублей). Оставшуюся часть прибыли акционеры банка решили оставить нераспределенной.

Уставный капитал ОТП банка составляет почти 2,8 млрд рублей, он состоит из 279,8 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля.

OTP Group в отчете за 2024 год отмечала, что продолжает получать дивиденды от российского ОТП банка. С сентября 2023 года выплаты на 41,8 млрд рублей были одобрены ЦБ РФ.

ОТП банк, российская "дочка" венгерской OTP Group, по итогам I квартала 2025 года занимал 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ОТП банк ЦБ РФ Банк России
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