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В России рост цен на бензин с 1 по 7 апреля ускорился до 0,24%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В России в первую неделю апреля потребительские цены на бензин выросли на 0,24% после повышения на 0,05% с 25 по 31 марта и на 0,11% с 18 по 24 марта, сообщил Росстат.

С начала года цены к 7 апреля выросли на 1,87% (общая инфляция за этот период составила 2,77%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 7 апреля была на уровне 59,47 рубля (на 31 марта - 59,34 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,29 рубля (56,15 рубля), АИ-95 - 61,46 рубля (61,33 рубля), АИ-98 - 83,94 рубля (83,83 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо с 1 по 7 апреля выросли на 0,09% после того, как символически (на 0,01%) росли с 25 по 31 марта и оставались стабильными с 18 по 24 марта. С начала года дизтопливо подорожало на 1,24%. Средняя цена ДТ в стране на 7 апреля составляла 71,04 рубля за литр (неделей ранее - 70,98 рубля).

В 2024 году потребительские цены на бензин выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат АИ-92 АИ-95
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