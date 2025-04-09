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Снижение цен на яйца в РФ за неделю ускорилось в два раза до 1,6%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за неделю с 1 по 7 апреля снизились на 1,6%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда яйца подешевели на 0,8%, снижение цен ускорилось в два раза.

Кроме того, баранина за неделю подешевела на 1%, мясо кур - на 0,9%, гречневая крупа и пшено - на 0,5%, пшеничная мука - на 0,4%, сливочное масло и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, свинина, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, сахар-песок и рис - на 0,1%.

Причем список продуктов, цены на которые снизились, расширился почти в два раза. Неделей ранее он включал 7 позиций.

В то же время цены на маргарин, черный чай, печенье и водку выросли на 0,4%, мороженую рыбу, пшеничный хлеб - на 0,3%, говядину, колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, творог и ржаной хлеб - на 0,2%, подсолнечное масло, ультрапастеризованное молоко и соль - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
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