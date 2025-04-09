Китай повышает пошлины на товары США до 84%

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая приняли решение поднять пошлины на продукцию США с 34% до 84%, сообщает в среду The Global Times со ссылкой на Комиссию по таможенным тарифам при Госсовете КНР.

Новые тарифы должны вступить в силу 10 апреля с 12:01 по местному времени (7:01 по Москве).

В свою очередь китайские государственные СМИ сообщили, что власти КНР добавили шесть фирм США в список неблагонадежных организаций и 12 американских структур в перечень юрлиц, в отношении которых действует экспортный контроль.

Ранее президент США Дональд Трамп, не получив сигналов об уступках от Пекина, подписал указ о повышении пошлин на товары из Китая. Согласно указу, ранее объявленные Трампом дополнительные 34% пошлины меняются на 84%. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые Трамп ввел на товары из Китая в первый срок его президентства, теперь пошлины составляют 104%.

На минувшей неделе власти Китая приняли решение с 10 апреля ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

Телеканал CNBC отмечал, что США были готовы пересмотреть свою позицию относительно повышения пошлин на китайские товары, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.