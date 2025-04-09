Поиск

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

Введение повышенных пошлин для большинства стран, не ответивших на меры США, приостановлено на 90 дней

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

"Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, взымаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Для стран, которые не ответили на ранее объявленное для них повышение тарифов, действие новых пошлин приостановлено на 90 дней. Приостановка затронула большинство торговых партнеров США в Азии.

2 апреля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин на товары иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины первоначально должны были составить 34%.

В ответ Пекин решил ввести с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

9 апреля Трамп дал указание ставку пошлин на китайские товары "изменить, исключив "34%" в каждом месте, где они указаны, и вставив вместо них "84%" во всех внешнеторговых документах. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые были введены Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырос до 104%.

CNBC отмечал, что США были готовы пересмотреть свою позицию относительно повышения пошлин на китайские товары, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.

После этого Китай решил повысить пошлины на продукцию США с 34% до 84% с 10 апреля с 12:01 по местному времени (7:01 по Москве).

Дональд Трамп Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Фондовые индексы США взлетели на новых заявлениях Трампа о пошлинах

В России в апреле потребление газа обновляет максимум из-за поздних холодов

Неопределенность на рынках создала риски переговорам Prada о покупке Versace у Capri

Алексею Хотину предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Индекс МосБиржи упал к 2650 пунктам вслед за падением цен на нефть

Индекс МосБиржи упал к 2650 пунктам вслед за падением цен на нефть

Amazon отменил заказы на товары из Китая на фоне пошлин Трампа

Amazon отменил заказы на товары из Китая на фоне пошлин Трампа

Страны ЕС поддержали предложенные контрмеры против пошлин США на импорт стали и алюминия

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6163 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });