Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

Введение повышенных пошлин для большинства стран, не ответивших на меры США, приостановлено на 90 дней

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

"Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, взымаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Для стран, которые не ответили на ранее объявленное для них повышение тарифов, действие новых пошлин приостановлено на 90 дней. Приостановка затронула большинство торговых партнеров США в Азии.

2 апреля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин на товары иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины первоначально должны были составить 34%.

В ответ Пекин решил ввести с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

9 апреля Трамп дал указание ставку пошлин на китайские товары "изменить, исключив "34%" в каждом месте, где они указаны, и вставив вместо них "84%" во всех внешнеторговых документах. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые были введены Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырос до 104%.

CNBC отмечал, что США были готовы пересмотреть свою позицию относительно повышения пошлин на китайские товары, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.

После этого Китай решил повысить пошлины на продукцию США с 34% до 84% с 10 апреля с 12:01 по местному времени (7:01 по Москве).