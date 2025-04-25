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Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для рынка США в 2026 году

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Apple Inc. планирует перенести в Индию производство всех iPhone для рынка США уже в следующем году на фоне начатой Вашингтоном торговой войны, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Apple и раньше стремилась диверсифицировать цепочки поставок, однако теперь намерена ускорить этот процесс, отмечает газета.

Компания ставит целью собирать в Индии все 60 млн iPhone, ежегодно продаваемых в США, к концу 2026 года - это потребует удвоения производства устройств в стране.

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Основная часть iPhone по-прежнему производится в Китае, хотя Apple в последние годы стремилась увеличить их выпуск в Индии, заключая соглашения с Foxconn и Tata Electronics.

Китай является объектом самых крупных торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом в этом году. Трамп, однако, рассчитывает заключить торговое соглашение с Пекином.

Вашингтон объявил о введении пошлин на импорт товаров из Индии в 26% в начале апреля, однако затем их действие было приостановлено.

Согласно данным International Data Corporation, на США в прошлом году пришлось порядка 28% всех глобальных продаж iPhone.

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