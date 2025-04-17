Глава ФРС предупредил о возможном замедлении экономики США из-за пошлин

Председатель ФРС Джером Пауэлл Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Внешнеторговая политика Белого дома может замедлить рост американской экономики и ускорить инфляцию, тем самым осложнив задачу Федеральной резервной системы по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости, заявил, выступая с речью в Экономическом клубе Чикаго, председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Мы можем оказаться в непростой ситуации, когда обе наших цели окажутся под угрозой, - сказал он. - Если это случится, мы оценим, как далеко экономика ушла от каждой из целей, а также время, которое потребуется для возврата к ним".

В частности, глава ФРС опасается ускорения инфляции за счет увеличения пошлин на импорт различных товаров в США.

"Тарифы, вероятно, вызовут как минимум временный рост инфляции, - сказал Пауэлл. - Инфляционный эффект также может оказаться продолжительным".

Темпы роста американской экономики, в свою очередь, могут замедлиться.

"Имеющиеся у нас данные указывают на то, что рост замедлился в первом квартале по сравнению с высокими темпами, наблюдавшимися в прошлом году. Несмотря на сильные продажи автомобилей, потребительские расходы в целом, по-видимому, растут скромными темпами. Кроме того, на динамику ВВП в первом квартале, как ожидается, окажет влияние активный рост импорта в ожидании введения пошлин", - заявил Пауэлл.

При этом Федрезерв пока не готов вмешиваться, чтобы успокоить волатильные рынки.

"В настоящий момент мы находимся в хорошем положении, чтобы дождаться большей ясности прежде, чем рассматривать какие-либо изменения в нашей политике", - добавил Пауэлл.

Следующее заседание ФРС пройдет 6-7 мая. Участники рынка в целом ожидают, что Федрезерв снизит ставку не раньше июня, после чего последует еще два или три снижения до конца года.