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Глава ФРБ Нью-Йорка посчитал политику ФРС уместной в условиях неопределенности

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс отмечает высокий уровень неопределенности в отношении того, каким образом, быстрые изменения в иммиграционной, торговой и бюджетной политике США скажутся на экономике.

При этом, по его мнению, текущее состояние денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) является адекватным и дает американскому ЦБ хорошие позиции для ответа на меняющиеся условия.

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"Текущее умеренно ограничительное состояние монетарной политики является абсолютно уместным, учитывая устойчивость рынка труда, а также тот факт, что инфляция в США по-прежнему держится выше целевого показателя ФРС в 2%, - заявил Уильямс в пятницу. - Это также дает нам возможность приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, которые влияют на достижение целей нашего двойного мандата".

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5%), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл вновь повторил, что регулятор не намерен торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. Он отметил возросшую неопределенность в отношении перспектив экономики США, связанную, в частности, с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин.

Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что ставка будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов до конца 2025 года.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил CNBC в пятницу, что инфляционный эффект торговых пошлин, вероятно, будет временным, при условии ограниченности их масштаба.

"Импорт составляет всего 11% ВВП, поэтому разовые пошлины, за которыми не последуют ответные меры и которые не распространятся за пределы того, что указывалось первоначально, скорее всего, окажут лишь временное влияние на инфляцию, и денежно-кредитная политика не будет на них реагировать", - сказал Гулсби.

Он отметил при этом, что более масштабные пошлины и ответные меры со стороны других стран потребуют действий от ФРС.

США ФРБ Нью-Йорка ФРС
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