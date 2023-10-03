СП "Газпрома" и Wintershall Dea "Ачимгаз" готовится к запуску климатического проекта

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие "Газпрома" и германской Wintershall Dea АО "Ачимгаз", которое разрабатывает блок 1A ачимовских залежей Уренгойского НГКМ, начало реализацию пилотного климатического проекта, сообщает компания в публикации в отраслевом журнале "Газовая промышленность".

"Установка инновационного теплообменника высокого давления на УКПГ-31 необходима для сокращения времени прогрева газосборных коллекторов при запуске кустов скважин в работу. Реализация проекта позволит ежегодно на протяжении 10 лет предотвращать выброс порядка 28 тыс. т СО2, снижая нагрузку на атмосферу, и в том же объеме осуществлять выпуск углеродных единиц, улучшая экономические показатели предприятия", - говорится в публикации.

Завершена разработка проектной документации и идет подготовка к прохождению государственных экспертиз.

"Результаты прогнозирования объема выбросов парниковых газов от объектов "Ачимгаза" до 2045 года, а также проектирование на тот же период возможных квот на выбросы показали, что в случае реализации сценария, при котором предприятием не будут внедряться климатические проекты, объемы выбросов будут значительно превышать выдаваемую квоту, что повлечет за собой финансовые и репутационные риски для компании. Разработка и реализация технических мер по снижению выбросов парниковых газов, напротив, позволит соблюдать квоту и осуществлять выпуск углеродных единиц, став участником углеродного рынка. Таким образом, реализация климатических проектов не только необходима с природоохранной точки зрения, но и экономически выгодна для предприятия", - отмечается в публикации.

"Ачимгаз" создал систему производственно-экологического мониторинга, которая позволила перейти к централизованному накоплению исходных данных и автоматизированному расчету всех показателей выбросов, что увеличило точность и полноту учета. Данные собираются с 363 производственных объектов, они включают и сведения о технологических и геологических потерях, расходе топлива на собственные нужды на стационарных и передвижных источниках выбросов, объеме закупленной у внешних поставщиков электроэнергии.

Был проведен анализ непреднамеренных утечек, в том числе, например, от фланцевых соединений и крановых узлов, с которых осуществляется прямой выброс в атмосферу метана. Были выявлены и устранены 119 микроутечек от неплотного соединения оборудования и крановых узлов. Суммарная эмиссия метана от них составила менее 1% от всех выбросов парниковых газов, отмечается в сообщении.

Выяснилось, что более 90% выбросов пришлось на факельные установки кустов скважин и установки комплексной подготовки газа (УКПГ), а также на сжигание топлива в котельных.

На основании этого были определены основные направления дальнейшей работы по сокращению эмиссий. В качестве одних из главных мер предложены: реконструкция факельной установки, установка сепаратора высокого давления и теплообменника высокого давления, модернизация оборудования котельных и подогревателей конденсата, а также модернизация площадки очистных сооружений и установка блока дозирования метанола на сторону высокого давления обвязки скважин.

Компания изучила возможные сценарии обращения углеродных единиц, которые могут быть выпущены предприятием при реализации мероприятий по снижению выбросов парниковых газов.