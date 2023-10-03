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СП "Газпрома" и Wintershall Dea "Ачимгаз" готовится к запуску климатического проекта

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие "Газпрома" и германской Wintershall Dea АО "Ачимгаз", которое разрабатывает блок 1A ачимовских залежей Уренгойского НГКМ, начало реализацию пилотного климатического проекта, сообщает компания в публикации в отраслевом журнале "Газовая промышленность".

"Установка инновационного теплообменника высокого давления на УКПГ-31 необходима для сокращения времени прогрева газосборных коллекторов при запуске кустов скважин в работу. Реализация проекта позволит ежегодно на протяжении 10 лет предотвращать выброс порядка 28 тыс. т СО2, снижая нагрузку на атмосферу, и в том же объеме осуществлять выпуск углеродных единиц, улучшая экономические показатели предприятия", - говорится в публикации.

Завершена разработка проектной документации и идет подготовка к прохождению государственных экспертиз.

"Результаты прогнозирования объема выбросов парниковых газов от объектов "Ачимгаза" до 2045 года, а также проектирование на тот же период возможных квот на выбросы показали, что в случае реализации сценария, при котором предприятием не будут внедряться климатические проекты, объемы выбросов будут значительно превышать выдаваемую квоту, что повлечет за собой финансовые и репутационные риски для компании. Разработка и реализация технических мер по снижению выбросов парниковых газов, напротив, позволит соблюдать квоту и осуществлять выпуск углеродных единиц, став участником углеродного рынка. Таким образом, реализация климатических проектов не только необходима с природоохранной точки зрения, но и экономически выгодна для предприятия", - отмечается в публикации.

"Ачимгаз" создал систему производственно-экологического мониторинга, которая позволила перейти к централизованному накоплению исходных данных и автоматизированному расчету всех показателей выбросов, что увеличило точность и полноту учета. Данные собираются с 363 производственных объектов, они включают и сведения о технологических и геологических потерях, расходе топлива на собственные нужды на стационарных и передвижных источниках выбросов, объеме закупленной у внешних поставщиков электроэнергии.

Был проведен анализ непреднамеренных утечек, в том числе, например, от фланцевых соединений и крановых узлов, с которых осуществляется прямой выброс в атмосферу метана. Были выявлены и устранены 119 микроутечек от неплотного соединения оборудования и крановых узлов. Суммарная эмиссия метана от них составила менее 1% от всех выбросов парниковых газов, отмечается в сообщении.

Выяснилось, что более 90% выбросов пришлось на факельные установки кустов скважин и установки комплексной подготовки газа (УКПГ), а также на сжигание топлива в котельных.

На основании этого были определены основные направления дальнейшей работы по сокращению эмиссий. В качестве одних из главных мер предложены: реконструкция факельной установки, установка сепаратора высокого давления и теплообменника высокого давления, модернизация оборудования котельных и подогревателей конденсата, а также модернизация площадки очистных сооружений и установка блока дозирования метанола на сторону высокого давления обвязки скважин.

Компания изучила возможные сценарии обращения углеродных единиц, которые могут быть выпущены предприятием при реализации мероприятий по снижению выбросов парниковых газов.

Wintershall Dea Газпром Уренгой Ачимгаз
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