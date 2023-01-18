В "Газпроме" заявили, что не превышают допустимых выбросов в ходе сахалинского эксперимента

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" не превышает пороговые значения выбросов парниковых газов, показало исследование, проведенного "Газпром ВНИИГАЗ" в рамках эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине.

Исследования были проведены на Киринском газоконденсатом месторождении, говорится в сообщении "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск". Специалисты изучили работу оборудования и объектов промысла, проведя более 500 замеров выбросов на запорной арматуре, основных узлах и агрегатах, а также топливоиспользующем оборудовании. В результате замеров превышения пороговых значений не зафиксировано, а в ряде случаев объемы эмиссии оказывались значительно ниже среднеотраслевых значений на единицу товарной продукции.

"Главная особенность "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - применение подводного добычного комплекса. Такие технологии позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду. Несмотря на это, компания продолжает поиск и внедрение технологических решений, направленных на оптимизацию использования природного газа и сокращение потребления энергетических ресурсов", - заявил через пресс-службу гендиректор добывающей компании Валерий Гурьянов.

1 сентября официально стартовала деятельность в рамках реестра углеродных единиц, а на Сахалине - эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, который продлится до 31 декабря 2028 года. "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" участвует в эксперименте и входит в рабочую группу по его проведению, созданную в правительстве региона.

Киринское ГКМ расположено на шельфе Сахалина (Охотское море) в 28 км от берега (глубина воды 90 метров). Это первое месторождение в России, где добыча ведется с подводного добычного комплекса. Планируемая полка добычи - 5,5 млрд куб. м газа в год.