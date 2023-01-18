Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В "Газпроме" заявили, что не превышают допустимых выбросов в ходе сахалинского эксперимента

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" не превышает пороговые значения выбросов парниковых газов, показало исследование, проведенного "Газпром ВНИИГАЗ" в рамках эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине.

Исследования были проведены на Киринском газоконденсатом месторождении, говорится в сообщении "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск". Специалисты изучили работу оборудования и объектов промысла, проведя более 500 замеров выбросов на запорной арматуре, основных узлах и агрегатах, а также топливоиспользующем оборудовании. В результате замеров превышения пороговых значений не зафиксировано, а в ряде случаев объемы эмиссии оказывались значительно ниже среднеотраслевых значений на единицу товарной продукции.

"Главная особенность "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - применение подводного добычного комплекса. Такие технологии позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду. Несмотря на это, компания продолжает поиск и внедрение технологических решений, направленных на оптимизацию использования природного газа и сокращение потребления энергетических ресурсов", - заявил через пресс-службу гендиректор добывающей компании Валерий Гурьянов.

1 сентября официально стартовала деятельность в рамках реестра углеродных единиц, а на Сахалине - эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, который продлится до 31 декабря 2028 года. "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" участвует в эксперименте и входит в рабочую группу по его проведению, созданную в правительстве региона.

Киринское ГКМ расположено на шельфе Сахалина (Охотское море) в 28 км от берега (глубина воды 90 метров). Это первое месторождение в России, где добыча ведется с подводного добычного комплекса. Планируемая полка добычи - 5,5 млрд куб. м газа в год.

Сахалин Газпром добыча Южно-Сахалинск Газпром ВНИИГАЗ Киринское месторождение Валерий Гурьянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Порог идентификации в 15 тыс. руб. для физлиц при финансовых операциях могут повысить

Сбербанк начал работать в Крыму

Сбербанк начал работать в Крыму

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Продажи автомобилей в Евросоюзе в 2022 году упали до минимума с 1993 года

Продажи автомобилей в Евросоюзе в 2022 году упали до минимума с 1993 года

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса из Китая

Wintershall Dea заявила о намерении уйти из РФ после введения регулирования на продукцию СП

Цены на дома в Великобритании могут упасть на 10% в 2023 году

Цены на дома в Великобритании могут упасть на 10% в 2023 году

"1С" подтвердила утечку данных пользователей своего образовательного сервиса

Государство может передать "Роскосмосу" контроль над оператором "ЭРА-ГЛОНАСС"

Государство может передать "Роскосмосу" контроль над оператором "ЭРА-ГЛОНАСС"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });