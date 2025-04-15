Поиск

Китай запустил первую межрегиональную магистраль для грузовиков на водороде

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в КНР нефтеперерабатывающая компания Sinopec объявила об официальном запуске первого в стране межрегионального маршрута для тяжелых грузовиков, работающих на водороде, сообщает "Синьхуа".

Его протяженность составляет 1150 км от города Чунцин через провинцию Гуйчжоу до порта Циньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Вдоль этой магистрали Sinopec построила четыре водородные заправочные станции, чтобы обеспечить снабжение топливом транспортных средств во время поездок.

Регионы, через которые проходит маршрут, активно внедряют различные технологии производства водорода, включая электролиз воды и диссоциацию аммиака. Годовой объем производства водорода в данных регионах в совокупности превышает 400 тысяч тонн, что позволяет удовлетворить потребности в топливе 360 тыс. водородных транспортных средств.

Ожидается, что объем грузоперевозок по новому маршруту в обоих направлениях будет составлять около 220 тысяч стандартных двадцатифутовых контейнеров (TEU) в год.

Китай Чунцин Sinopec Циньчжоу Гуйчжоу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять в Дубае квартиры экс-инспектора ДПС из Москвы

Китай видит сложности с взаиморасчетами за нефть из РФ

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Иран и РФ на 90% решили вопросы по транзиту российского газа

Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту

Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });