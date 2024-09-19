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Европейским автопроизводителям грозят миллиардные штрафы за превышение норм выбросов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Европейские производители автомобилей опасаются многомиллиардных штрафов за несоблюдение требований по выбросам углекислого газа на фоне падения спроса на электромобили, говорится в пресс-релизе Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Новые нормативы по средним объемам выбросов продаваемых в ЕС автомобилей вступят в силу уже в 2025 году, однако автопроизводители вряд ли смогут их выполнить, поскольку продажи электромобилей в Европе резко снижаются.

Такую тенденцию подтвердили опубликованные ранее в четверг статданные, указавшие на падение реализации электрокаров в Евросоюзе на 43,9% в августе. В том числе в Германии, крупнейшем авторынке Европы, продажи электромобилей рухнули на 68,8%. Доля электромобилей в общем объеме продаж на рынке ЕС опустилась до 14,4% с 21% годом ранее.

В результате автопроизводители могут столкнуться "либо со штрафами в размере миллиардов евро, ... либо с необходимостью сокращения производства и штата", отмечается в сообщении ACEA.

Ассоциация призвала власти ЕС как можно скорее пересмотреть политику в сфере сокращения выбросов углекислого газа. В частности, в настоящее время пересмотр нормативов для фургонов и тяжелых грузовиков намечен на 2026 и 2027 годы соответственно, но ассоциация призывает провести эти пересмотры уже в 2025 году.

"Европейская автомобильная отрасль поддерживает Парижские соглашения и цели ЕС по декарбонизации транспортной отрасли к 2050 году, и инвестировала миллиарды евро в производство электромобилей, - говорится в пресс-релизе ACEA. - В настоящее время нет проблем с автомобильными технологиями или с доступностью автомобилей с нулевыми выбросами. Мы выполняем свою часть сделки, однако иные факторы, необходимые для системного перехода, отсутствуют. Ситуацию усугубляет усиливающееся отставание ЕС в плане конкурентоспособности".

В числе трудностей, с которыми сталкивается отрасль, ассоциация выделила недостаточное развитие инфраструктуры зарядных станций и водородных заправок, отсутствие конкурентной среды для производителей, доступной "зеленой" энергетики и налоговых льгот, а также надежных источников поставок сырья, водорода и аккумуляторов.

ACEA ЕС
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