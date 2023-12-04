Toyota предложит 15 моделей автомобилей с нулевыми выбросами в Европе к 2026 г.

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Toyota Motor будет предлагать 15 моделей автомобилей с нулевыми выбросами в Европе к 2026 году – от легковых машин до легких грузовиков, говорится в сообщении компании.

Как ожидается, продажи электромобилей Toyota в Европе к этому времени будут превышать 250 тыс. единиц в год, а доля таких машин в общем объеме продаж превысит 20%.

В настоящее время на электрифицированные автомобили (включая гибриды, подключаемые гибриды и автомобили на топливных элементах) приходится 71% всех продаж Toyota в европейском регионе, и компания ожидает увеличения этой доли до 75% в 2024 году.

В дальнейшем доля электрифицированных машин продолжит расти, в значительной мере благодаря электромобилям, отмечают в Toyota.

"В компании сохраняют уверенность в уникальной роли машин на водородных топливных элементах в декарбонизации европейского автомобильного сектора на фоне развития инфраструктуры и доступности "зеленого" водорода", заявил глава Toyota Motor Europe Йосихиро Наката.

Продажи легких грузовиков Toyota в Европе увеличатся в 2023 году более чем на 20% и превысят 140 тыс., ожидают в компании.

Японский автопроизводитель ставит целью добиться углеродной нейтральности своих операций в Европе к 2040 году.