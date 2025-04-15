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Bloomberg сообщил о трудностях у Шефчовича с пониманием позиции США по пошлинам

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры Евросоюза и США для преодоления торговых разногласий пока не привели к успеху, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями.

По их словам, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович покинул встречу с американцами, имея мало понимания о позиции США, с трудом пытаясь понять цели американской стороны.

Шефчович 14 апреля в течение двух часов вел переговоры в Вашингтоне с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

В Минторге и Торговом представительстве США эту информацию комментировать не стали.

Источники агентства также заявили, что американская сторона предложила снизить некоторые тарифы на автомобили, если ЕС позволит США увеличить инвестиции и экспорт в Евросоюз. Однако официальные лица не стали отвергать возможность увеличения тарифов в будущем, если американский экспорт не возрастет в достаточной степени. Также США хотят оставить в силе секторальные пошлины.

Кроме того, США хотят, чтобы европейские химические компании производили больше сырья для американской фармацевтической промышленности, и чтобы США и ЕС интегрировали свои цепочки поставок в этой сфере.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл заявил 15 апреля, что переговоры с американской стороной о пошлинах, которые провел в Вашингтоне Шефчович, были очень продуктивными, но в Брюсселе ожидают от США большего прогресса.

Bloomberg напоминает, что все новые тарифы США затрагивают товаров ЕС на сумму в $431 млрд.

Евросоюз США Минторг Еврокомиссия Марош Шефчович Говард Латник Джеймисон Грир
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