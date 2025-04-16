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Вице-президент США Вэнс скоро посетит Италию и Индию

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс на этой неделе посетит с женой Италию, а на следующей неделе - Индию, сообщает CBS со ссылкой на пресс-канцелярию Вэнса.

В Италию он прилетит 17 апреля, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Страстной недели. Он планирует встретится с премьер-министром страны Джорджей Мелони в Риме, затем - с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

В переговорах по ядерной программе Ирана, которые пройдут в Риме 19 апреля, Вэнс участвовать не будет. Встретится ли он с папой римский Франциском, пока неясно.

В начале следующей недели Вэнс с супругой посетит Дели, где встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Это будет первый визит вице-президента США в Индию и третья международная поездка с момента вступления в должность.

В феврале Вэнс посетил Париж и Мюнхен, выступив на нескольких конференциях. В марте он посещал Гренландию вместе с супругой и советником по нацбезопасности США Майком Уолтцем.

Ватикан Италия США Индия Джей Ди Вэнс Нарендра Моди Джорджа Мелони
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