В ЕС ждут от США более активного продвижения в переговорах о пошлинах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры с американской стороной о пошлинах, которые провел в Вашингтоне член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович, были очень продуктивными, но в Брюсселе ожидают от США большего прогресса, заявил на брифинге представитель ЕК Олоф Жилл.

"Наше предложение по нулевым таможенным тарифам с обеих сторон на промышленные товары, включая автомобили, по-прежнему на столе, и мы готовы изучить другие возможности. Но мы ожидаем дополнительного уровня обязательств со стороны США, чтобы дело продолжало продвигаться", - сказал он.

Комментируя сделанное накануне заявление президента США Дональда Трампа о том, что ЕС должен сесть за стол переговоров, что он якобы злоупотребляет позицией американской стороны и настроен против закупок американских продовольственных продуктов и автомобилей, Жилл отметил: "Господин президент, мы уже за столом переговоров".

Жилл отверг утверждение о том, что Евросоюз недобросовестно пользуется позицией США, отметив, что торговля сторон дает значительную взаимную выгоду. Евросоюз - надежный партнер в таких областях, как фармацевтические товары, машины и оборудование, авиационная промышленность.

"Мы крупнейший покупатель американского природного газа и американской нефти. Мы нисколько не злоупотребляем позицией Соединенных Штатов", - продолжил пресс-секретарь.

Отвечая на дополнительный вопрос о "нетарифных барьерах" в торговле сторон, о которых упоминал Шефчович, Жилл сказал: "Важно напомнить, что европейские стандарты священны, особенно что касается продовольствия, здоровья и безопасности. Это не является и никогда не будет частью переговоров ни с США, ни с кем-либо еще. Никаких уступок ни американцам, ни другим. Наши граждане желают и надеются, чтобы наши стандарты оставались самыми высокими в мире, и так это и будет".

Представителя ЕК также попросили уточнить, о каком ином "уровне обязательств", ожидаемых Евросоюзом, идет речь. "Мы прошли стадию определения основных направлений, а теперь мы хотели бы обсуждать детали, чтобы понимать, как могли бы выглядеть эти различные соглашения. Комиссар Шефчович ясно высказался, что необходимы дополнительные обязательства со стороны Соединенных Штатов. Мяч на их стороне", - объяснил Жилл.

Президент США Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%. Еврокомиссар по торговле Шефчович провел в Вашингтоне 14 апреля переговоры о таможенных тарифах с американскими коллегами.