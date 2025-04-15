Член руководства ФРС Уоллер считает, что из-за пошлин ставку могут снизить даже при высокой инфляции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Тарифная политика президента США Дональда Трампа - одно из сильнейших потрясений для экономики США за многие десятилетия, которое может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентную ставку для предотвращения рецессии, даже если инфляция будет оставаться высокой, заявил в понедельник член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

В случае сохранения высоких пошлин, средний уровень которых Уоллер оценивает в 25%, их воздействие на инфляцию, вероятно, будет носить временный характер, однако их влияние на экономику может оказаться более продолжительным и значимым.

"Хотя я ожидаю, что инфляционный эффект от повышения тарифов будет временным, их влияние на объем производства и занятость может оказаться более долгосрочным, что сделает их существенным фактором для формирования надлежащей денежно-кредитной политики", - сказал он, выступая на мероприятии в Сент-Луисе.

В случае значительного замедления темпов роста экономики и угрозы рецессии ФРС, вероятно, снизит ставку раньше и сильнее, чем предполагалось.

"В условиях быстрого замедления экономики, даже если инфляция будет значительно выше 2%, я полагаю, что угроза рецессии перевесит угрозу ускорения инфляции, особенно на фоне ожиданий, что влияние тарифов на рост цен будет кратковременным", - отметил Уоллер.

Если же в результате переговоров уровень пошлин будет ограничен средним значением около 10%, то перспективы денежно-кредитной политики не будут сильно отличаться от тех, что которые преобладали до последнего заседания ФРС и основных заявлений о тарифной политике.

"Учитывая достаточно небольшое влияние тарифов на инфляцию, я бы ожидал, что она продолжит свой путь к целевому уровню 2%", - сказал Уоллер, добавив, что в таком случае процентная ставка может быть снижена во втором полугодии текущего года.

Между тем, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, высокая неопределенность, связанная с тарифной и иной политикой администрации Трампа, поставила экономику США на паузу. В связи с этим он считает, что ФРС целесообразно занять выжидательную позицию.

"Я думаю, что туман стал очень, очень густым, - сказал Бостик, выступая в Атланте. - Экономика находится в состоянии большой паузы, и нам просто нужно посмотреть, как будут развиваться события".

"Точка приземления экономики будет в значительной степени зависеть от того, какой в результате будет политика, - добавил он. - Мы пока этого не знаем, и это дает мне еще одну причину полагать, что сейчас не стоит слишком смело менять денежно-кредитную политику в том или ином направлении".