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Китай разрешил еще двум предприятиям РФ поставки рыбы на свой рынок

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление КНР расширило список российских поставщиков рыбной продукции на свой рынок.

Как сообщает Россельхознадзор, право на экспорт получили еще два предприятия. Их регистрация прошла через китайскую информационную систему CIFER.

В настоящее время охлажденные и мороженые рыбо- и морепродукты в Китай могут экспортировать 922 российских предприятия.

Служба отмечает, что продолжает работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта в Китай.

Китай КНР Россельхознадзор
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