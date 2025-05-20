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Росрыболовство сообщило об экспорте российской рыбы в 90 стран

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российскую рыбу и рыбную продукцию закупает около 90 стран мира, сообщает Росрыболовство.

Об этом глава ведомства Илья Шестаков сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт".

"Мы видим потенциал роста экспорта, в первую очередь, в дружественные страны Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Продолжаем планомерную работу по продвижению российской рыбы и морепродуктов на внешних рынках", - заявил Шестаков.

Глава ведомства считает, что рыбохозяйственный комплекс России обладает ресурсным потенциалом, достаточным для увеличения стоимости экспорта за счет изменения структуры производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью (филе, фарш, стейки, консервы).

На это обратила внимание и принявшая участие в заседании министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, переданным пресс-службой Минсельхоза, возможности добычи водных биоресурсов ограничены, и целевая задача - наращивание экспортных поставок конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), предприятия отечественного рыбопромышленного комплекса при выходе на зарубежные рынки сталкиваются с системными проблемами, которые также были обсуждены на заседании.

Один из ключевых вопросов - необходимость снижения импортных пошлин на российскую рыбную продукцию в странах БРИКС. "Тарифное регулирование может стать серьезным инструментом поддержки, позволяющим частично компенсировать логистические издержки и повысить конкурентоспособность отечественной продукции. Договорились, что в ближайшее время Минсельхоз РФ и Росрыболовство начнут прорабатывать условия для старта переговоров по снижению пошлин на экспорт рыбы в Индию, Бразилию и Китай", - говорится в сообщении ассоциации.

Кроме того, особое беспокойство вызывает ограниченность в международных расчетах, задержки платежей и отказы от предоплаты со стороны иностранных партнеров. Пока такие ситуации удается решать точечно, но необходимо находить комплексные, устойчивые решения, подчеркивается в сообщении.

В 2024 году объем рыбного экспорта из России составил порядка 1,9 млн тонн (на $4,7 млрд) против 2,5 млн тонн (на $5,8 млрд) в 2023 году.

ВАРПЭ Илья Шестаков Минсельхоз Оксана Лут Росрыболовство
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