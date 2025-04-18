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В Сбербанке отметили снижение активности заемщиков на фоне высокой ставки ЦБ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Высокий уровень ключевой ставки сказывается на кредитной активности, у корпоративных заемщиков она слабая, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбер "Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности"

"Портфель юрлиц Сбера составляет чуть меньше 26 трлн рублей (чистый остаток срочных ссуд - ИФ). Я могу сказать, что за весь первый квартал он вырос всего на 1%. Всего на 1%. Это говорит о том, что в целом активность у заемщиков слабая. Заемщики обслуживают и амортизируют портфель - в целом по всем участникам рынка. В ряде сегментов есть снижение кредитного портфеля заметное", - сообщил Попов.

"Ключевая ставка в 21% работает. Те заемщики, которые собираются возвращать (кредиты - ИФ), по таким ставкам (новые - ИФ) кредиты в основном не берут", - подчеркнул он.

Он отметил, что одним из драйверов устойчивого роста корпоративного кредитного портфеля остается жилая недвижимость.

Сбербанк в 2024 году увеличил кредитный портфель застройщиков на 35% - до 5,3 трлн рублей. В первом квартале этот портфель продолжил расти, достигнув 5,7 трлн рублей, подчеркнул Попов. "Жилье было и остается одним из таких драйверов устойчивого роста. (. . .) Конечно, таких темпов нет, как были ранее, но в целом все равно наш банк и другие участники рынка продолжают финансирование (девелоперов - ИФ). Здесь есть определенная ясность", - сказал зампред.

Сбербанк в марте увеличил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 0,5% (на 1% без учета валютной переоценки) - до 27,2 трлн рублей. С начала года портфель снизился на 1,8% (+0,4% без учета валютной переоценки).

Сбербанк Сбер Анатолий Попов
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