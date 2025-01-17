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Акционеры ТГК-2 решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ТГК-2" на годовом собрании 16 января приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в материалах компании.

По итогам 2022 года общество также не начисляло дивиденды.

Чистый убыток компании по РСБУ за 2023 год составил 10 млрд 732,8 млн рублей против 85,5 млн чистой прибыли годом ранее.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТГК-2 годовое собрание акционеров компании по итогам 2023 года "проводится в данные сроки в связи с процессом обращения акций ТГК-2 в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры РФ и продолжительным отсутствием совета директоров, уполномоченного на созыв собрания".

Последний раз ТГК-2 выплачивала дивиденды по итогам 2007 года: по 0,0001 рубля на обыкновенные и привилегированные акции номиналом 0,01 рубля.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля принял решение об обращении в доход РФ акций ТГК-2. В частности, более 9,5% акций, принадлежавших компании "Корес", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd. В результате Росимущество получило в прямое распоряжение 83,4% акций генкомпании.

В октябре 2023 года ПАО "Газпром" сообщило о получении косвенного контроля над ТГК-2. По информации "Газпрома", "внучка" головной компании и дочернее общество ООО "Газпром энергохолдинг" - ПАО "Центрэнергохолдинг" - осуществляет доверительное управление акциями, составляющими 83,42% уставного капитала.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.

ТГК-2
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