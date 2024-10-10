Структура ГЭХа "Центрэнергохолдинг" получила в распоряжение 83,42% акций ТГК-2

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Центрэнергохолдинг" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг") получил право распоряжаться 83,42% акций ПАО "ТГК-2", говорится в раскрытии "Центрэнергохолдинга".

"Центрэнергохолдинг" получил в доверительное управление принадлежащие государству 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций "ТГК-2" по июльскому указу президента.

Позже вышло распоряжение правительства, по которому договор на управление истечет 30 июня 2025 года и не предусматривает вознаграждения и компенсации понесенных расходов управляющему. Также до конца апреля 2025 года "Центрэнергохолдинг" должен представить план по финансовому оздоровлению "ТГК-2" и представить правительству предложения о дальнейших способах распоряжения акциями.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля решил обратить в доход государства акций ТГК-2. В частности, более 9,5% акций, принадлежащих компании "Корес", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

ТГК-2 включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в Северной Македонии. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч.