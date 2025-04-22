"Эльга" начала строить вторую линию Тихоокеанской железной дороги

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Эльга" начала строительство второго пути на Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), сообщает пресс-служба компании.

"Строительство 531 км второго пути уже начато. В процессе работы по отсыпке земляного полотна под верхнее строение пути, укрепление откосов насыпи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит увеличить провозную способность магистрали с 30 млн до 50 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения.

Сейчас ТЖД работает в тестовом режиме: уже отправлено 2 млн тонн угля, проведена проверка всех систем и выявлены зоны для дальнейшего совершенствования.

14 ноября 2024 года завершилась прокладка полотна на протяжении всех 530 км Тихоокеанской железной дороги, которая связала Эльгинское угольное месторождение и строящийся порт на побережье Тихого океана (мыс Манорский) в Хабаровском крае. Полная длина дороги со всеми разъездами - 626 км, она необходима для вывоза угля с месторождения, расположенного в Якутии, через порт "Эльга" на побережье Тихого океана.

Компания "Эльга" разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн - Эльгинское угольное месторождение в Якутии. Непосредственным владельцем лицензии на это месторождение выступает компания "Эльгауголь" (находится под управлением "Эльги").

"Эльгауголь" в 2024 году добыл более 28,6 млн тонн угля в год, обогатительные мощности составляли 31,5 млн тонн в год. В 2025 году на Эльгинском месторождении запущены все фабрики обогатительного комплекса "Эльгинский". Годовая мощность одиннадцати фабрик составляет 38,5 млн тонн концентрата.