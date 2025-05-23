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Продажи новостроек в США в апреле выросли на 10,9%, сильнее прогноза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В США в апреле продажи новых домов увеличились на 10,9% к марту и составили 743 тысячи в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

В марте было реализовано 670 тысяч домов, а не 724 тысячи, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж в апреле до 692 тысяч с ранее объявленного мартовского уровня, по данным Trading Economics.

В годовом выражении продажи новостроек выросли на 3,3%, в апреле 2024 года показатель составлял 719 тысяч.

Медианная цена нового дома за месяц повысилась на 0,8% и составила $407,2 тысячи, средняя - поднялась на 3,7%, до $518,4 тысячи.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец апреля составляло 504 тысячи. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,1 месяца. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США Минторговли
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