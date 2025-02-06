De Beers снизила прогноз добычи на 2025 год на 32% до 20-23 млн карат

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - De Beers в 2025 году планирует выпустить 20-23 млн карат алмазов, сообщила в четверг контролирующая алмазодобытчика корпорация Anglo American. Это в среднем на 32% ниже ранее опубликованного прогноза, который предполагал добычу на уровне 30-33 млн карат.

Также компания опубликовала обновленный прогноз на 2026 год: производство составит 26-29 млн карат, что в среднем на 18% ниже ранее намеченных 32-35 млн карат.

Снижение прогноза объясняется сложными условиями торговли.

В 2027 году добыча De Beers составит 28-31 млн карат.

В прошлом году De Beers выпустила 24,7 млн карат (прогноз был 23-26 млн карат), что на 22% ниже уровня 2023 года.

В частности, в четвертом квартале добыча упала на 26% до 5,8 млн карат, в связи с продолжающимся периодом низкого спроса, который объясняется повышенным уровнем запасов в midstream и фокусом на оптимизации оборотного капитала.

Несмотря на низкие объемы продаж, запасы De Beers несколько сократились за счет управления на последующих этапах переработки, говорится в пресс-релизе.

Консолидированная средняя цена реализации, учитывающая изменение ассортимента, в 2024 году выросла на 3% до $152 за карат. Этот показатель отражает более высокую пропорцию проданных в этом году дорогих алмазов. Но средний индекс цены за год упал на 20% до $107 за карат.

Продажи алмазного сырья в четвертом квартале составили 4,6 млн карат, консолидированная выручка от которых составила $543 млн. Годом ранее в этом периоде было реализовано 2,8 млн карат, которые оценивались в $230 млн.

Объем консолидированных продаж за год упал на 28% до 17,88 млн карат (годом ранее - 24,7 млн карат), выручка – на 25% до $2,72 млрд.

Anglo напомнила, что проводит проверку балансовой стоимости De Beers на предмет обесценения, учитывая влияние ситуации на алмазном рынке и общего падения спроса в Китае. Это, вероятно, приведет к обесценению по итогам года, говорится в сообщении. Показатель EBITDA De Beers за весь 2024 год будет незначительно отрицательным, отметила Anglo.