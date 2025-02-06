Поиск

De Beers снизила прогноз добычи на 2025 год на 32% до 20-23 млн карат

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - De Beers в 2025 году планирует выпустить 20-23 млн карат алмазов, сообщила в четверг контролирующая алмазодобытчика корпорация Anglo American. Это в среднем на 32% ниже ранее опубликованного прогноза, который предполагал добычу на уровне 30-33 млн карат.

Также компания опубликовала обновленный прогноз на 2026 год: производство составит 26-29 млн карат, что в среднем на 18% ниже ранее намеченных 32-35 млн карат.

Снижение прогноза объясняется сложными условиями торговли.

В 2027 году добыча De Beers составит 28-31 млн карат.

В прошлом году De Beers выпустила 24,7 млн карат (прогноз был 23-26 млн карат), что на 22% ниже уровня 2023 года.

В частности, в четвертом квартале добыча упала на 26% до 5,8 млн карат, в связи с продолжающимся периодом низкого спроса, который объясняется повышенным уровнем запасов в midstream и фокусом на оптимизации оборотного капитала.

Несмотря на низкие объемы продаж, запасы De Beers несколько сократились за счет управления на последующих этапах переработки, говорится в пресс-релизе.

Консолидированная средняя цена реализации, учитывающая изменение ассортимента, в 2024 году выросла на 3% до $152 за карат. Этот показатель отражает более высокую пропорцию проданных в этом году дорогих алмазов. Но средний индекс цены за год упал на 20% до $107 за карат.

Продажи алмазного сырья в четвертом квартале составили 4,6 млн карат, консолидированная выручка от которых составила $543 млн. Годом ранее в этом периоде было реализовано 2,8 млн карат, которые оценивались в $230 млн.

Объем консолидированных продаж за год упал на 28% до 17,88 млн карат (годом ранее - 24,7 млн карат), выручка – на 25% до $2,72 млрд.

Anglo напомнила, что проводит проверку балансовой стоимости De Beers на предмет обесценения, учитывая влияние ситуации на алмазном рынке и общего падения спроса в Китае. Это, вероятно, приведет к обесценению по итогам года, говорится в сообщении. Показатель EBITDA De Beers за весь 2024 год будет незначительно отрицательным, отметила Anglo.

De Beers
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снегопад в Японии нарушил работу транспорта

Снегопад в Японии нарушил работу транспорта

Что случилось этой ночью: четверг, 6 февраля

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху поддержал предложение Трампа переселить жителей сектора Газа

Нетаньяху поддержал предложение Трампа переселить жителей сектора Газа

Пит Хегсет заявил, что безопасность Панамского канала отвечает интересам США

В Минфине США заявили, что альтернативы доллару на валютном рынке нет

В Минфине США заявили, что альтернативы доллару на валютном рынке нет

Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учреждениях

Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учреждениях

В МИД РФ заявили, что Москва готова договариваться с США в режиме "жесткого торга"

Власти Гватемалы выразили готовность принимать больше рейсов с нелегалами из США

Титов предложил создать в ООН международный институт защиты малого бизнеса

Оззи Осборн выступит с оригинальным составом Black Sabbath на прощальном концерте

Оззи Осборн выступит с оригинальным составом Black Sabbath на прощальном концерте
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе329 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2157 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5811 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });