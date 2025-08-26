Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле сократился на 25 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле 2025 года сократился на 25 млрд рублей, или на 2,5%, до 969 млрд рублей после роста в июне также на 25 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

Объем рынка ОФЗ в июле вырос на 299 млрд рублей, или на 1,2%, до 25 трлн 820 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 августа снизилась до 3,8% с 3,9% месяцем ранее.

В январе-июле 2025 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 54 млрд рублей, или на 5,9%, с 915 млрд рублей.

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.