Mediobanca намерен приобрести Banca Generali за 6,3 млрд евро

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский банк Mediobanca намерен приобрести Banca Generali, контролируемый страховщиком Assicurazioni Generali, за 6,3 млрд евро.

Mediobanca является крупнейшим акционером страховщика, в котором владеет 13% акций. Он предлагает обменять бумаги Assicurazioni Generali на акции Banca Generali, оценивая банк в 54,17 евро за акцию, что предусматривает премию в 11% к цене бумаг на закрытие рынка в пятницу.

"Благодаря такому перераспределению капитала отношения Mediobanca и Assicurazioni Generali превратятся из финансовых инвестиций в сильное отраслевое партнерство", - сообщила пресс-служба банка.

Mediobanca рассчитывает, что приобретение Banca Generali позволит ему добиться экономии на расходах в размере 300 млн евро и повысить рентабельность материального капитала до более 20% с 14%.

Как сообщает Mediobanca, сделка позволит ему существенно усилить операции в сфере управления активами состоятельных клиентов, которые станут для него ключевыми. Банк рассчитывает увеличить выручку в этом подразделении благодаря сделке в 2 раза.

Mediobanca сам является объектом для поглощения. В январе он получил предложение о покупке за 13,3 млрд евро от конкурирующего Banca Monte dei Paschi di Siena, которое было отклонено советом директоров.

Собрание акционеров Mediobanca, на котором будет рассмотрено предложение об обмене акций, пройдет 16 июня.

Бумаги Mediobanca подорожали на 25,7% с начала 2025 года, Banca Generali - на 16,14%.