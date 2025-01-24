Monte Paschi предложил купить конкурирующий Mediobanca за 13,3 млрд евро

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena сделал предложение о приобретении более крупного конкурента - Mediobanca Banca di Credito Finanziario за 13,3 млрд евро.

Как сообщил Monte Paschi, он предлагает акционерам Mediobanca за каждые 10 их акций по 23 собственные новые бумаги. Исходя из стоимости акций Monte Paschi на закрытие рынка 23 января (6,9531 евро), банк предлагает 15,992 евро за бумагу Mediobanca, что предусматривает 5%-ную премию к их рыночной стоимости.

Капитализация Monte Paschi на закрытие торгов в четверг составляла 8,79 млрд евро.

Объединение Monte Paschi и Mediobanca привело бы к созданию третьего по величине банка Италии после Intesa Sanpaolo и UniCredit, отмечает The Wall Street Journal.

"Monte Paschi планирует играть важную роль в продолжающейся консолидации банковского сектора Италии", - говорится в сообщении банка.

Банк рассчитывает закрыть сделку к третьему кварталу.

Monte Paschi, старейший банк мира, по-прежнему частично принадлежит государству (на 11,7%), которое постепенно сокращает долю в нем, приобретенную в 2017 году вместе с предоставлением помощи фининституту.

Акции Mediobanca прибавляют в цене 3,4% на торгах в Милане. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 30,6%.