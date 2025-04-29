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Сеть отеле Hilton в I квартале увеличила чистую прибыль на 13%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings в первом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль на 13%, при этом показатель в расчете на акцию и выручка оказались слабее прогнозов аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании повысилась до $300 млн, или $1,23 в расчете на акцию, с $265 млн, или $1,04 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, оценивали прибыль на акцию в $1,57.

Скорректированная прибыль составила $1,72 на акцию.

Квартальная выручка Hilton увеличилась на 4,7% - до $2,695 млрд, тогда как эксперты в среднем ожидали $2,72 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) без учета изменения курсов обмена валют увеличилась на 2,5% - до $103,59.

Компания скорректировала прогноз на 2025 год и теперь ожидает, что RevPAR поднимется на 0-2% по сравнению с предыдущим годом, тогда как ее февральский прогноз предполагал рост показателя на 2-3%. Чистая прибыль, как ожидается, будет находиться в диапазоне $1,707-1,749 млрд. Ранее прибыль прогнозировалась на уровне $1,83-1,86 млрд. Капзатраты запланированы в объеме около $3,3 млрд.

При этом Hilton улучшила прогноз скорректированной прибыли до $7,76-7,94 на акцию с ожидавшихся прежде $7,71-7,82.

Во втором квартале компания рассчитывает получить чистую прибыль в размере $455-469 млн, скорректированную прибыль - в диапазоне $1,97-2,02 на акцию.

Компания вернула акционерам за прошедший квартал $927 млн, в том числе за счет выкупа 3,7 млн своих акций.

Hilton США
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