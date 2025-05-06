Сеть Marriott в I квартале увеличила чистую прибыль на 18%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в первом квартале увеличила чистую прибыль на 18%, выручку - на 5%, сообщается в ее отчетности.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $665 млн, или $2,39 в расчете на акцию, по сравнению с $564 млн, или $1,93 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до $2,32 на бумагу с $2,13.

Выручка достигла $6,263 млрд против $5,977 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,25 на бумагу при выручке в $6,19 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) повысилась на 4,1% на сопоставимой основе без учета колебаний курсов валют, в том числе в США и Канаде она выросла на 3,3%, в других государствах - на 5,9%.

Число комнат в отелях компании увеличилось за три месяца примерно на 12,2 тыс., говорится в пресс-релизе.

Marriott в минувшем квартале выкупила 2,8 млн своих акций на сумму $0,8 млрд. С начала года по 29 апреля компания вернула акционерам $1,2 млрд за счет дивидендов и buyback.

По итогам 2025 года отельеры по-прежнему планируют получить скорректированную прибыль в диапазоне $9,82-10,19 на акцию. При этом рост RevPAR оценивается теперь в 1,5-3,5% против ранее ожидавшихся 2-4%.

За последние три месяца капитализация Marriott снизилась почти на 15% (до $68 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 8%.

Marriott International управляет почти 9,5 тысячами гостиниц с 1,719 млн номеров в 144 странах под более чем 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.