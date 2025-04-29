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Adidas в I квартале увеличил выручку на 12,7%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров adidas AG в первом квартале 2025 шлжп увеличил выручку на 12,7% - до 6,153 млрд евро с 5,458 млрд евро годом ранее, сообщается в окончательной отчетности.

Без учета изменения курсов обмена валюта она повысилась на 13%.

Операционная прибыль adidas в минувшем квартале подскочила до 610 млн евро с 336 млн евро годом ранее. Чистая прибыль от продолжающихся операций выросла в 2,5 раза - до 436 млн евро.

Валовая маржа поднялась на 0,9 процентного пункта и достигла 52,1%.

Продажи обуви в минувшем квартале увеличились на 17% без учета курсовых разниц, одежды - на 8%, аксессуаров - на 10%.

В Латинской Америке продажи выросли на 26%, в странах emerging markets - на 23%, в Европе - на 14%, в Китае - на 13%, в Японии и Южной Корее - на 13%. в Северной Америке - на 3%.

Adidas подтвердил прогноз, согласно которому в 2025 году планирует получить операционную прибыль в диапазоне 1,7-1,8 млрд евро и увеличить выручку на 7-9% (high-single-digit) без учета колебаний валютных курсов.

"Внешняя волатильность и макроэкономические риски значительно возросли с тех пор, как adidas впервые опубликовал прогноз на год в начале марта", - отмечается в сообщении. Хотя компания сохранила прогноз, она предупредила об усилении неопределенности из-за вводимых США импортных пошлин и повышения макроэкономических рисков.

С начала 2024 года капитализация adidas уменьшилась на 9,6% (до 38,8 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 12,4%.

Adidas Германия
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