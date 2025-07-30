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Adidas во II квартале увеличил выручку хуже прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Adidas AG во втором квартале 2025 года увеличил выручку на 2,2% - до 5,952 млрд евро по сравнению с 5,822 млрд евро за аналогичный период 2024 года, сообщается в его отчетности.

Без учета изменения курсов обмена валют она повысилась на 8%.

Аналитики, чьи оценки приводит The Wall Street Journal, ожидали выручку на уровне 6,15 млрд евро.

Операционная прибыль Adidas в отчетном квартале подскочила до 546 млн евро с 346 млн евро годом ранее. Чистая прибыль от продолжающихся операций выросла на 77,3% - до 375 млн евро.

Валовая маржа поднялась на 0,9 процентного пункта и достигла 51,7%.

Продажи обуви в минувшем квартале увеличились на 3% без учета курсовых разниц, одежды - на 17%, аксессуаров - на 7%.

В Латинской Америке продажи без учета колебаний курсов валют выросли на 22%, в странах emerging markets - на 12%, в Европе - на 4%, в Китае - на 2%, в Японии и Южной Корее - на 13%, в Северной Америке - на 8%.

Adidas подтвердил прогноз, согласно которому в 2025 году планирует получить операционную прибыль в диапазоне 1,7-1,8 млрд евро и увеличить выручку на 7-9% (high-single-digit) без учета колебаний валютных курсов.

Adidas Германия
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