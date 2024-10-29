Adidas в III квартале увеличила чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - на 6,4%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в третьем квартале увеличила чистую прибыль от продолжающихся операций в 1,7 раза - до 469 млн евро по сравнению с 270 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

В расчете на акцию она повысилась до 2,44 евро с 1,4 евро.

Операционная прибыль выросла до 598 млн евро с 409 млн евро, рентабельность по ней - до 9,3% с 6,8%.

Выручка поднялась на 7% и составила 6,438 млрд евро. Показатель без учета изменения курсов обмена валют увеличился на 10%.

Результаты совпали с предварительными данными, которые были объявлены в середине октября.

Тогда же компания улучшила прогноз на текущий год, который был подтвержден во вторник. Ожидается, что выручка без учета курсовых разниц в 2024 году увеличится примерно на 10%, операционная прибыль составит порядка 1,2 млрд евро.

Котировки акций adidas растут на 2,3% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла на 18,8% (до 38,2 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 17,1%.