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Adidas увеличил выручку в III квартале на 7% и улучшил годовые прогнозы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров adidas AG увеличил выручку в третьем квартале 2024 года на 7% до 6,44 млрд евро, говорится в предварительном отчете компании.

Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 10%. Рост без учета продажи товаров бренда Канье Уэста Yeezy и курсовых разниц составил 14%.

Операционная прибыль adidas в минувшем квартале подскочила на 46% до 598 млн евро с 409 млн евро годом ранее. Валовая маржа повысилась на 2 процентных пункта – до 51,3%.

Adidas улучшил прогнозы выручки и операционной прибыли на текущий год благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам третьего квартала.

Согласно новому прогнозу компании, ее выручка без учета курсовых разниц в этом году повысится примерно на 10%, операционная прибыль достигнет 1,2 млрд евро. Ранее ожидалось, что годовая выручка увеличится на 8-9% (high single-digit rate), а операционная прибыль составит около 1 млрд евро.

Акции adidas теряют в цене 3,2% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 26%.

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