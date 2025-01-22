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Adidas увеличил выручку в IV кв. на 24% и неожиданно получил операционную прибыль

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров adidas AG увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года на 24% до 5,97 млрд евро, говорится в предварительном отчете компании.

Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 19%. Рост без учета продажи товаров бренда Канье Уэста Yeezy и курсовых разниц составил 18%.

Операционная прибыль adidas в минувшем квартале сложилась на уровне 57 млн евро против убытка в 377 млн евро годом ранее. Валовая маржа повысилась на 5,2 процентного пункта – до 49,8%.

Консенсус-прогноз предполагал операционный убыток в 63 млн евро, по данным RBC Capital Markets.

Окончательная отчетность adidas за 2024 год и прогноз на 2025 год будут опубликованы 5 марта.

Акции компании прибавляют в цене 6,5% на торгах в среду.

Adidas
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