"Росгеология" допустила дефолт при выплате очередного купона по флоатеру

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - АО "Росгеология" допустило фактический дефолт при выплате 17-го купона облигаций с плавающими купонами серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей, сообщила госкомпания на ленте раскрытия информации.

Дата выплаты купона приходилась на 24 апреля. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода", - уточняется в сообщении.

С января 2025 года "Росгеология" допустила уже четыре фактических дефолта при выплате купонов облигаций данного выпуска. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 17-го купона составляет 23,5% годовых. Дата выплаты следующего купона - 26 мая.

Череда облигационных дефолтов госкомпании началась осенью 2024 года: в октябре "Росгео" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей.

Отмечалось, что компания ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения. Также сообщалось, что ведомства рассматривают способы поддержания финансового состояния государственного геологического холдинга. В частности, в конце апреля совет директоров "Росгео" обсудил привлечение финансирования со стороны Россельхозбанка.

В конце апреля апелляция поддержала решение Арбитражного суда Москвы о передаче коллективного иска держателей дефолтных облигаций "Росгео" в суд общей юрисдикции. Он был подан в Арбитражный суд Москвы 7 октября 2024 года.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.